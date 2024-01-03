TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 23:23

Güncelleme: 03.01.2024 - 23:23

Yeni yıl zamlı geldi, sigaranın ardından benzin ve motorine ÖTV zammı; şimdi de alkolde fiyat artışı...

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

TBYD Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diyerek paylaştı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.