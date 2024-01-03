TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!
Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının alkole de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam yapıldığını duyurdu.
Yeni yıl zamlı geldi, sigaranın ardından benzin ve motorine ÖTV zammı; şimdi de alkolde fiyat artışı...
Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
TBYD Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diyerek paylaştı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.
İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna pic.twitter.com/fVxCebEVOh— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2024
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