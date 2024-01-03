Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:06

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ocak ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.