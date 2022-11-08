Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağına göre içki ve sigara satışı yasaklarının kapsamı genişletilecek.
Alkol ve sigara satışına yeni düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre; kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.
Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.
Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.
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