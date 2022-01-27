Alkolde yüksek vergiye ‘kaçak içki ’ uyarısı

27 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Yılbaşında içkiye gelen yüzde 47’lik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı üreticileri isyan ettirdi.

Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, online ortamda düzenlediği toplantıda yılbaşında 70’lik rakıya 80 lira vergi zammı geldiğini vurgulayarak adil olmayan bu vergi sisteminin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kömür, şöyle devam etti: “Artık vergi artışları optimum seviyeyi geçti. Yılbaşında vergi yüzde 47 zamlandı, buna rağmen 70’lik rakıya yüzde 42 zam yapmışız. Kârdan ve artan maliyetlerden fedakârlık etmişiz. Ama bu sürdürülemez bir durum. Yılda iki kere ÖTV’ye zam yapan kanunu tartışmaya açmamız lazım. ÖTV senede bir kere ve mart ya da eylülde hedeflenen enflasyon oranında artsın, hatta 2-3 yıl hiç artmasın. Bütçede bu yıl için devlet alkollü içkilerden 26.3 milyar TL vergi geliri bekliyor. İçkide ÖTV yüzde 5 artırılsa da bu oran yakalanabilir.”

KÂRLILIK AZALIYOR

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu da, hazırladığı “2023’e Doğru Alkollü İçecek Sektörü” raporunda vergi oranı ve zamanı konusunda benzer öneri yaparken, alkollü içkiler üzerinden her fiyat artışının kaçak ekonomisine daha fazla geçişe neden olduğu hatırlattı. Raporda şu vurgu yapıldı: “Fiyat artışı enflasyonist etki yaratıyor. Bunun nedeni sadece nihai tüketicinin içki tüketmesi değil aynı zamanda turizm, eğlence hayatı gibi sektörlerdeki yoğun tüketimin işletmelerin kârlılıklarını düşünerek gerçekleştirdiği zamlara dönüşmesidir.”