Alkollü yeme içme sektöründe müşteri kaybı yaşandı

14 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Kimi elektrik zammı gelince iki buzdolabının fişini çekmiş, kimi çalışan işçilerin saatlerini azaltmış. Peçeteden mezelere kadar zamlarla baş etmeye çalışırken alkole gelen yüzde 47 zamla sarsılan yeme içme mekânları, yüzde 70’e yakın müşteri kaybı yaşadıklarını söylüyor.

Elektriğe yüzde 125, doğalgaza ve akaryakıta yüzde 100 zamlarla ödeme yapan mekânların en önemli sorunu artık 70 cl rakının 450 TL’ye, bir kadeh şarabın ise 45 TL’ye yükselmesi.

Dışarıda alkollü bir mekânda keyif yapmak da artık orta sınıf için imkânsıza yakın. Beyoğlu sokaklarında faaliyet gösteren mekânların çoğunluğunda birkaç masanın dolu olması da bunu gösteriyor. Esnaf, bu zamlarla fiyat belirleyemediklerini söylerken müşterinin alım gücünün aşıldığını ekliyor ve işlerin yüzde 70’e varan oranda düştüğünü söylüyor.

Covid-19 salgınında kapanmanın getirdiği darbeyi aşmak isterken bu zamlarla çok daha büyük bir felaketle karşılaştıklarını belirten işletme sahipleri, “Yaşam tarzına müdahale amacıyla yapılan zamlar, hem mekânları hem de müşterileri kaçak alkole yönlendirecek. Bu da bir halk sağlığı sorunu yaratacaktır” yorumunu yapıyor.

Beyoğlu Esnaf Dayanışması Platformu Sözcüsü Düzgün Buluç, “Esnafın işleri yüzde 70 düştü. Alkol, artık orta sınıfın alım gücünü aştı. Resmi bir yasak uygulayamıyorlar ama absürt vergiler uygulayıp içebilen içsin diyorlar” diyor.

İŞÇİ ÇIKARMA BAŞLAR

Gelen zamların esnafı çok büyük çıkmaza soktuğunu söyleyen mekân işletmecisi Mazlum Poyaz da fiyat belirleyemedikleri için müşteri kaybı yaşadıklarını söylüyor. Peçete giderinin bile artık göze batacak tutarlara geldiğini ekleyen Poyraz, “Şimdilik biz yüzde 25 zam yaptık ama yetmiyor. 400 TL gelen su faturamız 750 TL geldi. Elektriği korkuyla bekliyoruz. Daha fazla da zam yapamıyoruz, müşterinin alım gücünü zaten aştık, işlerimiz düştü. Artık kimse fiyat sormadan sipariş veremiyor” diyor.

Buzdolaplarının fişini çeken işletme Muaf Beyoğlu. Mekân işletmecileri “Bunu hesaplayacak kadar düşürdüler. Çalışanların saatlerini düşürdük. Bu da yetmezse birçok mekânda işçi çıkarma başlayacak” diyor.

Beyoğlu’na öğrencilik yıllarından beri geldiğini söyleyen müşteri Hakan Ogan ise “Öğrenciyken gidebildiğim mekânlara şimdi gidemiyorum. Çalışmaya başlayınca daha rahat yaşarım diyordum. Ama gittikçe daha da masraf kısarak hayatta kalmaya çalışıyorum” diye konuşuyor.

Yeni yılın ilk günleri kur artışı ve mal bulamama krizine tepki olarak kepenk kapatan tekel bayiler ise şimdi Tuborg’un mal dağıtmadığını belirterek boykot uyguluyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği üyesi Bülent Genç, “Zincir marketler zamlardan sonra da zamsız fiyattan sattılar ama biz elimizde mal olmadığı için dükkân kapatmak zorunda kaldık. Firma yetkilileri de soruna duyarsız kaldı” dedi.