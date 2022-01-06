Son dakika | Zamlar dur durak bilmiyor: Birçok alkol grubuna birden geldi!
Son dakika | Zam fırtınası alkollü içecekleri de içine aldı. ÖTV zammı sonrası bira, rakı ve şarap fiyatları da yükseldi.
Yılbaşından bu yana neredeyse her ürüne gelen zam, alkollü içecekleri de vurdu. Bira, rakı ve şarap markaları gelen ÖTV zammını fiyatlarına yansıttı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından zamlı fiyatları paylaştı ve "Zamlar devam ediyor" diye yazdı.
Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/LEEd9sHTU3— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 6, 2022
Aybaş, şarap grubuna gelen zamları da, "Son kez şarap zamlarınıda atıyım zam Faslı bitsin diğer şarap ürünlerinide aynı oranda zam geldi" sözleriyle duyurdu.
Son kez şarap zamlarınıda atıyım zam Faslı bitsin diğer şarap ürünlerinide aynı oranda zam geldi. pic.twitter.com/OvE6NbkkcR— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 6, 2022
İşte Aybaş'ın paylaştığı yeni zamlı listeler:
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