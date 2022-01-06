Son dakika | Zamlar dur durak bilmiyor: Birçok alkol grubuna birden geldi!

Son dakika | Zam fırtınası alkollü içecekleri de içine aldı. ÖTV zammı sonrası bira, rakı ve şarap fiyatları da yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 17:49
Son dakika | Zamlar dur durak bilmiyor: Birçok alkol grubuna birden geldi!
Abone Ol google-news

Yılbaşından bu yana neredeyse her ürüne gelen zam, alkollü içecekleri de vurdu. Bira, rakı ve şarap markaları gelen ÖTV zammını fiyatlarına yansıttı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından zamlı fiyatları paylaştı ve "Zamlar devam ediyor" diye yazdı.

Aybaş, şarap grubuna gelen zamları da, "Son kez şarap zamlarınıda atıyım zam Faslı bitsin diğer şarap ürünlerinide aynı oranda zam geldi" sözleriyle duyurdu.

İşte Aybaş'ın paylaştığı yeni zamlı listeler:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler