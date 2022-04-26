CHP'li Gamze Taşçıer: Bakan Soylu, Mamak Belediyesi'ndeki yolsuzluğu ne zaman araştıracak?

26 Nisan 2022 Salı, 17:30

AKP'li Mamak Belediye Meclis Üyesi Esra Yılmaz, geçen yıl AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye yönelik, “Belediyede yolsuzluk tespit ettim, sizi akraba çetenizle baş başa bırakıyorum” açıklaması yaparak istifa etmişti. Yılmaz’ın “Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi” demesine karşın bugüne kadar yargı süreciyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“KENDİ PARTİLİSİ DAVA AÇIYOR BUNA KARŞIN KILI KIPIRDAMIYOR”

“İçişleri Bakanı Soylu CHP'li belediyelere müfettiş orduları gönderiyor, bir şey bulamıyor ama kendi partilisi bir yolsuzluğu tespit ettiğini söyleyerek dava açıyor, buna karşın kılı kıpırdamıyor. Nedenini kamuoyu ile paylaşırsa çok memnun oluruz. Mamak Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlükler ne zaman araştırılacak” diye soran Taşcıer, şu ifadeleri kullandı:

“Her fırsatta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankaralılara yapmak istediği hizmetleri gerçek dışı söylemleriyle engellemeye çalışan Murat Köse, kendi partilisinin yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasının üzerini neden kapatmaya çalışıyor? Neden soruşturma yapmıyor? Esra Yılmaz da istifa ederken Murat Köse'ye 'sizi belediyedeki akraba çetenizle baş başa bırakıyorum' demişti. Soruşturma bu akrabalara mı varıyor?”

Taşcıer, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Mamak Belediye Meclis üyesi Esra Yılmaz'ın, Belediye'nin yürüttüğü Gönül Çarşısı projesinde tespit ettiği yolsuzluk ve usulsüzlükler hakkında bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Bahse konu iddialarla ilgili başlatılan bir idari soruşturma var ise bunun akıbeti nedir?

Sayıştay'ın Mamak Belediyesi hakkındaki 2020 raporunda tespit edilen, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak verilen tüketim malzemeleri alımındaki usulsüzlükler hakkında bir idari soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu ne olmuştur?”