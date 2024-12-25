Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:53

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:53

Bazı alkollü ürünlerde asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Alkole zam mı geldi? Alkol fiyatları ne kadar? Yeni yıl öncesi alkol zamları...

ALKOLE ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni karara göre daha önce bazı alkollü ürünler için 1.269,7257 TL olarak uygulanan asgari maktu vergi tutarı 1.428,44 TL'ye çıkarıldı.

Aynı kararla nargile tütünleri için asgari maktu vergi tutarı 0,5632 TL, vergi oranı sıfır olarak belirlendi.

2025 ALKOL FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılına henüz girilmemesine karşın yeni yılda alkol fiyatlarına zam geleceği kesinleşti. Ancak, yapılan zammın alkol fiyatlarına etkisi henüz açıklanmadı.