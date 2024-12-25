Stajyer maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı stajyer maaşı ne kadar? Lise ve üniversite 2025 yılı stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?

Ocak 2025 asgari ücret zammıyla beraber gözler stajyer maaşlarına çevrildi. Peki, Stajyer maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı stajyer maaşı ne kadar? Lise ve üniversite 2025 yılı stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?

Stajyer maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı stajyer maaşı ne kadar? Lise ve üniversite 2025 yılı stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:46

Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. Lise ve üniversite öğrencilerine verilen stajyer maaşında da artış yaşandı. Peki, Stajyer maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı stajyer maaşı ne kadar? Lise ve üniversite 2025 yılı stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?

2025 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını bildirdi. Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.


Etiketler: #stajyer #stajyer maaşı #ne kadar #asgari ücret

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