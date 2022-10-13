Allianz’ın raporu yayımlandı: Küresel servet için 'dönüm noktası'
Raporda, küresel risklere vurgu yapılarak 2022 yılının küresel servet için "dönüm noktası" olabileceği belirtildi.
Allianz'ın dün yayımlanan ve yaklaşık 60 ülkedeki hanehalkının varlık ve borçlarını radara alan 'Küresel Servet Raporu'na göre hanehalkının 3 yıl boyunca rekor biçimde artan finansal varlıklarının nominal değeri 2022'de yüzde 2'den fazla düşebilir.
Araştırmacılar bu senenin küresel servet için bir dönüm noktası olduğunu belirterek "Merkez bankalarının küresel çapta sıkılaşma politikaları ekonomilere ve piyasalara baskı yapıyor, hanehalkı da bunun olumsuz etkilerini hissedecek. Reel bazda hanehalkı, servetinin onda birini kaybedecek" ifadesine yer verildi.
MERKEZ BANKALARI FAİZ YÜKSELTTİ
Ukrayna'daki savaş Covid-19 sonrası toparlanmaya sekte vururken, enflasyonu, enerji ve gıda fiyatlarını yükseltti. Bu durum da Merkez Bankalarını faiz artırımlarına yöneltti.
Açıklamada "Küresel Finansal Kriz sonrası varlık sınıflarında yaşanan hızlı dönüşün aksine bu kez orta vadede görünüm kasvetli: Finansal varlıklarda ortalama büyümenin 2025 yılına kadar yüzde 4,6 olması bekleniyor. Önceki 3 yıllık süreçte küresel servet yüzde 10,4 artmıştı" değerlendirmesi yapıldı.
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