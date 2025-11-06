Alman basını Türkiye’deki et krizini yazdı: Aileler artık ayda bir kez et yiyebiliyor

Türkiye’de kırmızı et fiyatları son iki yılda tarihi seviyelere ulaştı. Haziran 2023 ile kasım 2025 arasındaki dönemi kapsayan veriler, özellikle kuzu eti fiyatlarında yüzde 380’e varan artış yaşandığını gösteriyor. Dana döş fiyatı iki yılda yüzde 105 artarak 400 TL’den 820 TL’ye, yağsız kıyma ise yüzde 100 yükselişle 420 TL’den 840 TL’ye çıktı. Kuşbaşı et fiyatları da aynı dönemde ikiye katlandı.

İKTİDARIN ENFLASYON HEDEFİ TUTMADI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2023’teki kabine toplantısı sonrası “Enflasyon ve hayat pahalılığını milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız” açıklamasını yapmıştı. 2024 sonunda ise “Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız. İnşallah 2025 yılı, bir önceki seneden daha iyi olacak” ifadelerini kullandı. Ancak iki yılı aşkın süredir uygulanan ekonomi programı, fiyat artışlarını durdurmakta yetersiz kaldı.

KIRMIZI ETTE ARTIŞ KATLANDI

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın en sert hissedildiği ürünler kuzu etleri oldu. NEFES’ten alınan habere göre İstanbul Ümraniye’de yürütülen fiyat takibinde 26 kalem üründe dikkat çekici yükseliş yaşandı. Kuzu gerdan fiyatı yüzde 383, kuzu pirzola yüzde 228, kuzu but ise yüzde 222 arttı. Dana eti fiyatı ikiye katlanırken, kuzu etinde üç kattan fazla artış gözlendi.

ALMAN MEDYASINDAN TÜRKİYE’DE ET KRİZİ HABERİ

Et fiyatlarının ulaştığı seviyeler, yabancı basının da gündemine girdi. Alman kamu yayın kuruluşu ARD’nin uluslararası platformu Tagesschau, Türkiye’de et tüketimindeki düşüşü “Ayda bir kez et yiyebilen aileler: Türkiye’de yoksulluk sessiz derinleşiyor” başlığıyla haberleştirdi. Haberde Metin isimli bir yurttaş, hayat pahalılığı nedeniyle ayda yalnızca bir kez kırmızı et yiyebildiğini aktardı.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDE

OECD ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye, kişi başına et tüketiminde dünya ortalamasının altında. 2024-2033 dönemini kapsayan tarım görünümü raporuna göre kişi başına yıllık kırmızı et tüketimi OECD ülkelerinde 34,8 kilogram, Avrupa’da 34,5 kilogram, dünya genelinde 18,1 kilogram iken Türkiye’de sadece 16,6 kilogram seviyesinde bulunuyor.

TARIM BAKANLIĞI İTHALAT BAKANLIĞINA DÖNDÜ

Hayvancılık sektörünün önde gelen isimlerinden Sencer Solakoğlu, et fiyatlarındaki artışın nedeninin yönetim eksikliği ve denetimsizlik olduğunu savundu. Solakoğlu, “İnanılmaz kötü ve yönetilmeyen bir dönemden geçiyoruz. Tek odakları var, ithalat. Tarım Bakanlığı ithalat bakanlığına döndü. Sadece nereden nasıl et ithal edip fiyatları sabit tutarız bunu düşünüyorlar. Çaresizlik seziyoruz. Yapacakları çok basittir, derhal istifa etmeleri gerekiyor. Bir an önce ehil olan birini bulun ve devredin. Bu iş çok kötüye gidiyor. Bunun vebalinin altından kalkamayacaksınız” ifadelerini kullandı.