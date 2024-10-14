Alman ekonomisi 3. çeyrekte zayıf kaldı: Resesyon riski kapıda!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:44

Güncelleme: 14.10.2024 - 14:44

Alman hükümeti, yılın üçüncü çeyreğine ait ekonomik göstergelerin ülke ekonomisindeki zayıflığın sürdüğünü ortaya koydu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından yayımlanan aylık raporda, gayrisafi yurtiçi hasılanın üçüncü çeyrekte yeniden küçülmesinin muhtemel olduğuna vurgu yapılarak, "Ekonomideki zayıflık, 2024'ün ikinci yarısında kademeli bir toparlanma başlamadan önce devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesi yer aldı.

JEOPOLİTİK RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR

Raporda, önümüzdeki yıl ekonominin toparlanmasının özel tüketimdeki canlanma ile destekleneceği belirtilirken, temmuz ve ağustos aylarında perakende satışlarda gözle görülür bir artış yaşandığı ifade edildi. Bununla birlikte, özel tüketimin sınırlı bir istikrar gösterebileceği, ancak iş güvenliği ve jeopolitik risklerin tüketici güveni üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Yıl içinde dış talebin artmasının beklendiği belirtilen raporda, yatırım eğilimindeki dönüş ile birlikte ihracatın da yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi. "Ekonomik toparlanmanın öncelikle özel tüketimden kaynaklanacağı, ardından dış talepteki canlanma ve yatırım artışıyla güç kazanacağı öngörülmektedir." ifadesi raporda dikkat çekti.

RESESYON RİSKİ ARTIYOR

Alman ekonomisi ise artan faizler, ekonomik zorluklar ve yapısal değişiklikler nedeniyle büyüme sıkıntıları yaşamaya devam ediyor. İkinci çeyrekte yatırımlardaki azalma nedeniyle yüzde 0,1 küçülen ekonomi, üçüncü çeyrekte de benzer bir düşüş yaşarsa teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, iki ardışık çeyrekte GSYH'nin küçülmesi anlamına geliyor.

Almanya, 10 yıl süren büyümenin ardından 2020'de, yani salgının ilk yılında resesyona girmişti. Ifo Enstitüsü, 5 Eylül'de 2024 yılına ilişkin büyüme tahminini zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürdü. Geçen yıl da yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve zayıf dış talep nedeniyle ekonomi yüzde 0,3 daralmıştı ve Almanya G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke olmuştu. Bu yıl da benzer bir durum yaşanırsa, Almanya yine G7 ekonomileri arasında daralma kaydeden tek ülke olacak.