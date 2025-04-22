Alman Hükümeti 2026 büyüme tahminini düşürdü: Yeni projeksiyonlar açıklanacak
Alman hükümeti, 2026 yılı için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Ekonomi Bakanlığı yeni projeksiyonlarla ilgili açıklamalarını perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında yapacak.
Alman Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, hükümet Almanya'da 2026 için ocak ayında öngörülen yüzde 1,1'lik büyüme tahminini biraz daha aşağı çekerek, yaklaşık yüzde 1 civarında bir büyüme bekliyor.
Ekonomi Bakanlığı, söz konusu tahminler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, perşembe günü yapılacak basın toplantısında yeni projeksiyonlar hakkında bilgi vereceğini belirtti.
Etiketler: #Almanya #büyüme tahmini #ekonomi
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