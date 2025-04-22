Alman Hükümeti 2026 büyüme tahminini düşürdü: Yeni projeksiyonlar açıklanacak

Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:01

Güncelleme: 22.04.2025 - 14:01

Alman Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, hükümet Almanya'da 2026 için ocak ayında öngörülen yüzde 1,1'lik büyüme tahminini biraz daha aşağı çekerek, yaklaşık yüzde 1 civarında bir büyüme bekliyor.

Ekonomi Bakanlığı, söz konusu tahminler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, perşembe günü yapılacak basın toplantısında yeni projeksiyonlar hakkında bilgi vereceğini belirtti.