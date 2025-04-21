Son Dakika... Ekrem İmamoğlu Almanya hükümetine seslendi: 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya hükümetine seslenerek "Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" dedi.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu Almanya hükümetine seslendi: 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:02

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Almanya hükümetine seslenen bir paylaşım yaptı. 

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş. 

Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum:

Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum.

Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Almanya #Eurofighter

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