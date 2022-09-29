Alman hükümeti enerji krizi nedeniyle planlanandan daha fazla borçlanacak
Almanya'da federal hükümetin enerji krizi nedeniyle, yılın dördüncü çeyreğinde başlangıçta planlanandan 22.5 milyar Euro daha fazla borçlanacağı bildirildi.
Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamada, federal hükümetin ekim-aralık döneminde borçlanma hedefinin 106,5 milyar Euro'ya yükseltildiği belirtildi. Böylece hükümet, yılın dördüncü çeyreğinde başlangıçta planlanandan 22,5 milyar Euro daha fazla borçlanacak.
Açıklamada, “Borçlanmanın artırılması Federal hükümetin enerji krizine yönelik tedbirlerinden kaynaklanmaktadır” denildi.
GAZ AKIŞINI DURDURMA KARARINI TETİKLEDİ
Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesi, ışıkların açık kalması ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.
Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi, enerji krizi nedeniyle gelecek aylar için bazı zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine neden oluyor.
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