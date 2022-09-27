Alman iş dünyasında enerji krizi sürüyor
Almanya'da iş dünyası güveni enerji arzına yönelik endişeler ve rekor yüksek enflasyonda henüz zirvenin görülmediğine dair beklentiyle eylülde kötüleşmeye devam etti.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo)'nun yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre iş dünyası güveni eylülde 88,6'dan 84,3'e geriledi. Bu, Mayıs 2020'den beri en düşük seviye. .
Beklentiler endeksi ağustostaki 80.3'ten 75.2'ye geriledi. Bu, Nisan 2020'den beri en düşük seviye olarak kayda geçti. Cari koşullar endeksi de 97,5'ten 94,5'e düştü.
IFO Başkanı Celemens Fuest "Firmalar şu anki koşulların kötüleştiğini bildirdi. Gelecek aylara yönelik kötümserlik de ciddi oranda arttı. Perakendede beklentiler rekor düşük seviyeye indi. Almanya ekonomisini resesyona ilerliyor" değerlendirmesini yaptı.
VOLKSWAGEN'İN GAZ SIKINTILARI SÜREBİLİR
Batı'nın yaptırımlarına karşılık Rusya'nın doğalgaz sevkiyatlarını kısması Avrupa'nın en büyük ekonomisinde imalat sektörünü tehdit ederken tüketicileri de olumsuz etkiliyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in gaz sıkıntılarının bu kışın ötesinde de devam etme ihtimaline karşı üretimi taşıma seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
Ülkede bu hafta açıklanacak enflasyon rakamının yüzde 10'u aşması bekleniyor.
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