Alman otomotivinde kriz derinleşiyor: Yüz binlerce kişi işsiz kalabilir

Almanya'da otomotiv tedarikçileri arasında önümüzdeki yıl iş koşullarının kötüleşmesini bekleyenlerin sayısı, iyileşme bekleyenlerin önüne geçti. Sektördeki bu görünümün, yurtiçindeki istihdamın zayıflaması ve yatırımların giderek yurtdışına yönelmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Çarşamba günü yayımlanan bir ankete göre, otomotiv sektörünün elektrikli araçlara geçiş süreci, ticaret engelleri ve yüksek maliyetlerle birleşerek tedarikçiler üzerindeki baskıyı artırıyor. Söz konusu dönüşümün gelecek yıllarda 225 bin kişinin işsiz kalmasına yol açabileceği belirtiliyor.

12-24 Mayıs tarihleri arasında 116 otomotiv tedarikçisiyle gerçekleştirilen ve Reuters tarafından incelenen ankette, şirketlerin yaklaşık üçte biri mevcut durumun daha da kötüleşmesini beklediğini ifade ederken, yalnızca yüzde 25'i iyileşme öngördü.

BEKLENTİLERDE YÖN DEĞİŞTİ

Sonuçlar, ocak ayında yapılan araştırmaya kıyasla beklentilerde belirgin bir değişime işaret etti. Ocak ayındaki ankette katılımcıların yüzde 23'ü kötüleşme beklerken, yüzde 30'u iyileşme öngörüyordu.

Yeni anket sonuçları, otomotiv tedarikçilerinin gelecek döneme ilişkin daha karamsar bir tablo çizdiğini ortaya koydu.

YATIRIM VE İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Araştırma, otomotiv sektöründe yatırım ve istihdamdaki gerilemenin devam ettiğini de gösterdi.

Tedarikçilerin yaklaşık üçte ikisi, Almanya'da planlanan yatırımların erteleneceğini, yurtdışına taşınacağını veya tamamen iptal edileceğini belirtti.

ŞİRKETLER YURTDIŞINDA İŞE ALIM YAPIYOR

Ankete göre, Almanya'daki iş gücünü azaltan şirketlerin yüzde 44'ü aynı zamanda yurtdışından personel alımı gerçekleştiriyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli otomotiv şirketlerinin, aşırı bürokrasi, yüksek işçilik maliyetleri ve katı iş kanunları nedeniyle Almanya'da artan baskıyla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.