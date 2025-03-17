Alman sanayisi alarm veriyor: Fabrikalar yurtdışına taşınıyor!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:42

Güncelleme: 17.03.2025 - 14:42

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin yaptığı son ankete göre, sanayi şirketlerinin yüzde 40’ı yurt dışında yatırım yapmayı planlıyor. Geçen yıl bu oran yüzde 42 düzeyindeydi. Şirketlerin yurtdışına yatırım yapma gerekçelerinin başında maliyetlerin düşürülmesi yer alıyor. Yüksek enerji maliyetleri, zayıf ekonomik koşullar ve bürokratik engeller, Almanya’nın cazibesini kaybettiriyor.

Alman şirketleri için en önemli yatırım bölgesi ise Euro Bölgesi olmaya devam ederken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yatırım yapmak isteyen şirketlerin oranı yüzde 45'ten yüzde 48'e yükseldi. DIHK’nin raporuna göre, “Yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin yanı sıra olumsuz ekonomik politika koşulları, Almanya'nın iş yapma yeri olarak cazibesini azaltmaktadır. Jeopolitik gerilimler ve zayıf ekonomi şirketler üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.”

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Almanya geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer şirketler, yüksek enerji maliyetleri, felç edici bürokrasi ve artan vergi yükü onları burada boğduğu için giderek daha fazla yurtdışına taşınıyorsa, bu tehlikeli bir sinyal gönderir” ifadelerini kullandı. Treier, Almanya’nın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, giderek daha fazla Alman şirketin üretimini ve istihdamını yurt dışına taşımak zorunda kaldığını ve bunun ülke ekonomi politikası için bir uyarı olması gerektiğini ifade etti.