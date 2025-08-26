Alman spor devi satılıyor!

Fransız Pinault Ailesi'nin holding şirketi Artemis, Alman spor markası Puma’daki hisselerini satışa çıkarma olasılığını değerlendiriyor. Değerlendirmenin, Puma’nın son bir yılda piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmesi nedeniyle gündeme geldiği düşünülüyor.

HİSSE SATIŞI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Bloomberg’in kimliğini açıklamadığı kaynaklara göre, Frankfurt Borsası’nda işlem gören Puma’nın yüzde 29 hissesine Artemis aracılığıyla sahip olan milyarder aile, konu ile ilgili çeşitli danışmanlarla görüşmelerini sürdürüyor. Holding, Çinli Anta Sports ve Li Ning gibi potansiyel alıcılarla temasa geçti. Ayrıca ABD’deki spor giyim firmaları ve Orta Doğu’daki devlet fonlarıyla da görüşmeler yapılıyor.

PUMANIN PİYASA DEĞERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Şirket, pandeminin sona ermesinin ardından spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talebin zayıflaması ve ABD gümrük vergileri endişeleri nedeniyle son 12 ayda piyasa değerinin yaklaşık yüzde 50’sini kaybetti. Puma, ürünlerine tüketicilerde yeterli ilgi uyandıramayınca, yeni CEO Arthur Hoeld yönetiminde kendini yenilemeye çalışsa da Nike ve Adidas gibi rakiplerine pazar payını kaptırmaya devam etti.

PUMA HİSSELERİ RALLİ YAPTI

Artemis’in Puma’daki paylarını satabileceği haberlerinin ardından Alman spor giyim şirketinin hisseleri sert yükseldi. Son iki yılda piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybeden Puma’nın hisseleri dün akşam itibarıyla yüzde 20’ye kadar artış gösterdi.

Lüks giyim şirketleri grubu Kering’in de sahibi olan Artemis henüz resmi bir açıklama yapmazken, Puma da sorulara yanıt vermedi.