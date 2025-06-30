Almanya'dan Schengen hamlesi: O hak temmuz itibarıyla kaldırılıyor!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularında uygulanacak yeni kuralları duyurdu. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, vize reddi alan başvuru sahiplerinin karara karşı idari itiraz hakkı (remonstrasyon) sona erecek. Bu değişiklik, Türkiye gibi Almanya’ya vize başvurusunun yoğun olduğu ülkeleri doğrudan etkileyecek.

AMAÇ SÜREÇLERİ HIZLANDIRMAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin başvuru süreçlerini hızlandırmak, konsolosluk personelinin iş yükünü hafifletmek ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla uygulamaya konduğu belirtildi.

MEVCUT UYGULAMA NASILDI?

Şu an geçerli olan uygulamada, vizesi reddedilen kişilere kararın gerekçesini öğrenme ve yazılı olarak itiraz etme hakkı tanınıyor. Bu süreçte başvurular birkaç hafta ile birkaç ay arasında değerlendirilirken, bazı durumlarda ret kararları gözden geçirilerek vize verilebiliyor.

Ancak Almanya, başvuru sayısındaki ciddi artış nedeniyle bu sistemin işlemede sorun yarattığını ve yavaşlamaya neden olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamada dijitalleşme, merkezileştirme ve genel reformlarla birlikte bu yöntemin artık sürdürülemez hale geldiği vurgulandı.

İTİRAZ HAKKI YERİNE YENİ YOLLAR

Yeni uygulamayla birlikte, vize reddi yaşayan başvuru sahipleri artık sadece iki seçeneğe sahip olacak:

Yeniden başvuru yapmak

Konuyu yargıya taşıyarak dava açmak

Alman yetkililer, remonstrasyon sürecinin yasal bir zorunluluk değil, idari kolaylık olduğuna dikkat çekerek bu değişikliğin hukuka aykırı olmadığını belirtiyor. Yapılan açıklamalarda, vize başvurusu reddedilen kişilerin temel haklarının korunmaya devam edeceği ifade ediliyor.