Almanya'da yatırımcı güveni şubatta artmaya devam etti

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:14

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:14

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, şubatta önceki aya kıyasla 4,7 puan arttı.

Ocakta 15,2 puan olan endeks, bu ay 19,9 puan seviyesine yükseldi. Endeksin art arda yedinci ayda artması ve Mart 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti. Piyasa beklentisi, endeksin şubatta 17,3 puana düşmesi yönündeydi.

MEVCUT DURUM ENDEKSİ GERİLEDİ



Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise şubatta önceki aya kıyasla 4,4 puan azalarak eksi 81,7 puana geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi kötü bir konumda. Katılımcıların mevcut ekonomik durum değerlendirmesi Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi” ifadesini kullandı.

Almanya'ya yönelik ekonomik beklentilerin şubatta yeniden iyileştiğini belirten Wambach, “Katılımcıların üçte ikisinden fazlası, düşen enflasyon oranları ışığında ECB'nin önümüzdeki altı ay içinde faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ankete katılanların neredeyse dörtte üçü Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gitmesini bekliyor" dedi.

Analistler ise düşük faiz oranlarının yatırımlar için verilen kredileri daha ucuz hale getirmesini ve ekonomiyi canlandırmasını bekliyor.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nde şubatta görülen artışın çok uzun bir tünelin sonunda hala ışık olduğunu gösterdiğini belirtti.

Brzeski, "Finansal analistler tünelin ucunda ışık görüyor, her ne kadar bu tünel hiç bitmeyecek gibi görünse de. Şubat ayında, finansal analistlerin ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin değerlendirme ve beklentilerini ölçen Alman ZEW endeksi, ocak ayındaki 15,2 seviyesinden art arda yedinci ay 19,9'a yükseldi. ZEW endeksinin doğası gereği, zayıflayan bir cari değerlendirme bileşeni neredeyse otomatik olarak beklentileri artırıyor. Ne kadar düşerseniz, bir noktada toparlanmanız o kadar kolay olur. “değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisindeki herhangi bir konjonktürel iyileşmenin yapısal zayıflıkları telafi etmek için çok zayıf kalacağına işaret eden Brzeski, “Bugün açıklanan ZEW endeksi, Almanya'da bir yıl daha resesyon yaşanacağı yönündeki temel senaryoyu değiştirecek nitelikte değildir.” dedi.

Finansal piyasa uzmanlarının Euro bölgesinin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de şubatta arttı.

Söz konusu gösterge, şubatta bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 25 puana yükseldi.