Almanya enflasyonu beklenmedik şekilde geriledi
Almanya'da enflasyon Haziran ayında beklenmedik şekilde geriledi.
Almanya'da AB uyumlu enflasyon Mayıs ayındaki yüzde 8,7'den yüzde 8,2'ye düştü. Enflaysondaki bu düşüşte hükümetin yüksek akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmek için aldığı tedbirlerin etkisi hissedildi.
Foreks'te yer alan habere göre; Almanya'da ulusal standartlarla ölçülen enflasyon da haziran ayında yüzde 8,0 olan ekonomik beklentilerinin altında yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti.
Mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 7,9 artmıştı. Destatis verilerine göre Haziran ayında enerji fiyatları yıllık yüzde 38 artarken, gıda fiyatlarında artış yüzde 12,7 oldu.
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