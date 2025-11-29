Almanya'nın 2026 bütçesi mecliste onaylandı: Savunma harcamaları artacak...

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), koalisyon hükümetinin yaklaşık 98 milyar Euro borçlanma öngören ve Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen 2026 yılı bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te toplam 574 milletvekilinin katıldığı oylamada 322 milletvekili "evet", 252'si "hayır" oyu kullandı. Çekimser kalan milletvekili olmadı.

Bütçeye göre Alman hükümeti, gelecek yıl yaklaşık 524,5 milyar Euro harcama yapmayı planlıyor.

Gelecek yılın bütçesinde ise harcamaların yaklaşık yüzde 20'sinin (97,9 milyar Euro) yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor. Altyapı ve savunma için özel fonlar aracılığıyla yapılan borçlanmalar da eklendiğinde, alınacak yeni borçlar 181 milyar Euro'nun üzerine çıkacak. Bu da Almanya tarihindeki en yüksek ikinci rakam olacak. Almanya, 2021'de Covid-19 salgını sırasında 215 milyar Euro'nun üzerinde borçlanma yapmıştı.

2026 bütçesinde 58,3 milyar Euro'luk yatırım öngörülüyor. Özel fonlar aracılığıyla yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere toplam yatırımın 2024'e göre yüzde 10 artarak 126,7 milyar Euro'ya yükselmesi planlanıyor.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Almanya da savunma alanındaki harcamalarını büyük ölçüde artıracak.

Ukrayna için şimdiye kadarki en büyük yardım paketi ve askeri harcamalar için gevşetilen borç kurallarıyla savunmaya ek destek sağlanacak. Alman hükümeti, 2026 bütçesinde Ukrayna'ya sağladığı mali yardımı, daha önce planlanan 8,5 milyar Euro'dan 11,5 milyar Euro'ya çıkarmayı planlıyor.

​​​​​​​Alman Savunma Bakanlığı'na göre 2025'te 86 milyar Euro olan savunma bütçesi, 2026 için özel savunma fonları da dahil olmak üzere 108,2 milyar Euro'ya çıkarılacak.

Savunma bütçesindeki artış, Alman hükümetinin orduyu modernize etme ve Avrupa güvenliğinde daha büyük rol üstlenme planlarının ardından gelmesi dikkati çekti.

500 MİLYAR EURO'LUK FON

Öte yandan, Almanya'da bir önceki Federal Meclis'teki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar Euro'luk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın 2027'ye kadar bütçe açığının GSYH'nin yaklaşık yüzde 4'üne, borcun ise GSYH'nin yaklaşık yüzde 68'ine yükseleceğini öngörüyor.