Almanya'da doğalgaz için 12 sent üst sınır önerildi
Almanya'da doğalgaz komisyonu, haneler için gazda kilovatsaat başına 12 sent üst sınır önerdi.
Almanya'da bağımsız Doğal Gaz ve Isı Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına karşı haneler için Alman hükümetine gaz fiyatlarının Mart 2023'ten en az 2024'ün nisan ayı sonuna kadar kilovatsaat başına 12 Euro sentle sınırlandırılması tavsiyesinde bulundu.
Komisyonun bugün yayımlanan ve hükümete sunulan raporuna göre, Doğal Gaz ve Isı Komisyonu, gaz fiyatlarında üst sınırın büyük sanayi şirketlerine bir yıl boyunca istihdamlarının yüzde 90'ını devam ettirmeleri şartıyla uygulanması ve 1 Ocak 2023'ten 2024 nisan ayı sonuna kadar kilovatsaat başına 7 Euro sent ile sınırlandırması gerektiğini belirtti.
Check24 fiyat karşılaştırma portalına göre, Almanya'da konutlarda ortalama doğalgaz faturası bir yıl öncesine kıyasla yüzde 173 arttı. Ekim 2021'de yıllık 20 bin kilovatsaat tüketimi olan bir hanenin toplam faturası, bin 365 Euro olurken, Ekim 2022'de bu rakam 3 bin 726 Euroya yükseldi.
Öte yandan, Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.
Ekonomistlere göre, enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine neden oluyor.
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