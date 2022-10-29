Almanya'da aşırı sağcı grupların enerji krizini kullanacağı uyarısı

Almanya'da, aşırı sağcı grupların korku iklimi yaratmak amacıyla komplo teorisi yayabileceği uyarısı yapıldı.

AA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:30
Almanya'da aşırı sağcı grupların enerji krizini kullanacağı uyarısı
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Almanya'da Aşağı Saksonya Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Bernhard Witthaut, aşırı sağcı grupların genel elektrik kesintisi ve devlet düzeninin çöküşü hakkında komplo teorileri yaymak istedikleri uyarısı yaptı.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu BfV'nin Aşağı Saksonya Başkanı olan Witthaut, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, "Aşırı sağ enerji krizini kullanmak istiyor. Bu insanlar toplumu ve bir bütün olarak siyasi sistemi istikrarsızlaştırmakla ilgileniyorlar. Amaçları nefret ve korkuyu kasıtlı olarak körüklemek ve bu duyguları kendi amaçları için araçsallaştırmak" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde dezenformasyonla mücadelenin güvenlik makamlarının önündeki en önemli zorluklardan biri olduğunu vurgulayan Witthaut, aşırı radikalleşmenin yörüngesinin giderek dijital dünyaya kaymasından özellikle endişe duyduğunu aktardı.


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