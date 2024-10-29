Almanya'da enflasyon yükseliyor: Dev şirketlerden zam, işçilerden grev kararı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:13

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:13

Salı günü yayınlanan bir ankete göre, Almanya'daki sanayi, perakende ve kurumsal hizmetler sektöründeki şirketler, fiyat artışları planlayarak enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine yükseltme yolunda ilerliyor. Ekonomi enstitüsü Ifo'nun fiyat beklentileri endeksi eylül ayındaki 14.1 puandan ekim ayında 15.9'a yükseldi.

Münih merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden Sascha Moehrle, "Önümüzdeki aylarda enflasyon oranı yeniden bir miktar toparlanmalı ve Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine ulaşmalı" dedi. Moehrle, perakendecilerin fiyat artırma planlarının enflasyonda önemli bir rol oynadığını belirterek, bu sektördeki göstergenin 19.1 puandan 21.4'e çıktığını vurguladı.

ENFRLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Almanya'daki yüksek yaşam maliyetleri daha fazla ücret talebini körüklüyor. Salı günü elektrik mühendisleri ve metal işçileri tarafından düzenlenen grev dalgası, bu durumu daha da pekiştirdi. Reuters anketine katılan analistlere göre, Avrupa Merkez Bankası hedefinin altına düştükten sonra çarşamba günü beklenen ön verilerle birlikte Alman enflasyonunun ekim ayında tekrar yüzde 2,1'e yükseleceği öngörülüyor.