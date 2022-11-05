Almanya'da fabrika siparişlerinde düşüş

05 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4 düşüş kaydetti.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 azalması yönündeydi. Siparişler, Eylül 2021'e göre ise yüzde 10.8 azaldı.

Ağustos ayına ilişkin söz konusu veri yukarı yönlü revize edilerek yüzde 2,4 düşüşten yüzde 3 artış olarak güncellendi.

Almanya'da eylülde aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 0,5 artarken, yabancı siparişler yüzde 7 düştü. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ağustos ayına göre yüzde 6,3 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 8 azaldı.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI TÜKETİCİLERİ ETKİLİYOR

Ülkede eylülde ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 3,5 ve sermaye malı siparişleri de yüzde 6 düşüş gösterdi. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 7,2 arttı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayide görünümün, tüketicileri giderek daha fazla etkileyen yüksek enerji fiyatları ışığında karamsar olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Üçüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılanın şaşırtıcı derecede olumlu gelişiminin ardından, zayıf bir dördüncü çeyrek görünüyor.” ifadelerine yer verildi.

Soğuyan küresel ekonomi, malzeme sıkıntısı ve özellikle enerji krizi şu anda Alman imalat sektörünü etkiliyor.

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından yapılan bir ankette, Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 82'sinin "enerji ve ham madde fiyatlarını" işleri için bir risk olarak gördüğü ortaya konulmuştu.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ekonomistlere göre, enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine neden oluyor.

Alman hükümeti, GSYH’nin bu yıl yüzde 1,4 genişlemesini, gelecek yıl yüzde 0,4 küçülmesini bekliyor.