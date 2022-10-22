Almanya'nın çeşitil kentlerinde 'krizde dayanışma' eylemi yapıldı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:23

Almanya’nın çeşitli kentlerinde sosyal adalet ve fosil enerjiye bağımlılığın azaltılması için gösteriler düzenlendi.

Sendikalar, dernekler ve çevre örgütlerinin desteklediği "Krizde Dayanışma" inisiyatifin düzenlediği gösterilerde, artan fiyatlar, enerji krizi ve iklim değişikliği gibi sorunlardan etkilenen vatandaşlar için sosyal adaletin sağlanması, kısa vadede halkın üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, elektrik ve gaz fiyatlarının sınırlandırılması ile fosil enerjiye bağımlılığın azaltılması talep edildi.

Başkent Berlin’de İnvaliden Park’ta toplanan binlerce kişi, üzerinde “Nükleer santralleri kapatın”, “100 milyar avroyu savaş yerine sosyal işler ve iklim için ayrın”, “Fiyatları düşürün, zenginlere vergi getirin" ve "Enerji fiyatlarından çıkar sağlamayın” yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Eğitim ve Bilim Sendikası Berlin Eyaleti Başkanı Martina Regulin, burada yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan krizlere dayanışma ile cevap vereceklerini ifade ederek, "Gıda, enerji ve ısınma fiyatları hızla arttı. Pek çok insan önümüzdeki haftalarda nasıl ayakta kalacağını bilmiyor” dedi.

Artan fiyatlardan özellikle yoksulluk içinde olanların etkilendiğini ancak hayat pahalılığının orta gelirlileri de çok etkilediğini vurgulayan Regulin, "Bizim başka bir siyasete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Regulin, askeri harcamalar yerine sosyal alana yatırım yapılması talebinde bulunarak, uygun konutlara ve kiraların artışının durdurulmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Gösteriye katılan Ulrich Schubert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumla dayanışma içinde olduğunu göstermek için eyleme katıldığına işaret ederek, “Şu an ben kötü durumda değilim ancak toplum için buradayım. Enflasyon ve fiyatlar yükseliyor. Bunun düşmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Schubert, hükümetten fiyatların düşürülmesini beklediğini dile getirdi.

Niklas Döbelin de birçok kişinin evini ısıtamadığını belirterek, enerji tasarrufu çağrısı yaptı.

Döbelin, büyük araçlar kullanan, uçak seyahatleri yapan, çok fazla odalı ve havuzlu evlerde yaşayan insanların tasarrufa gitmesi gerektiğini kaydetti.

Aynı zamanda göstericiler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitirilmesine ilişkin dövizler taşıdı.

Benzer gösteriler, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart ve Dresden kentlerinde de düzenlendi.