Almanya’da koalisyon krizi: Yeni Maliye Bakanı Joerg Kukies oldu
Almanya’da koalisyon hükümeti çöktü. Başbakan Olaf Scholz’un maliye bakanını görevden alması sonrası yeni maliye bakanı Joerg Kukies olacak. Muhalefet erken seçim çağrısında bulunurken ülkenin ekonomik planları belirsizlik içinde.
Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un maliye bakanını görevden alması, ülkenin en büyük ekonomisini yöneten koalisyon hükümetinde büyük bir çöküşe neden oldu. Bu değişimin ardından yeni maliye bakanı olarak yardımcısı Joerg Kukies'in göreve getirilmesi bekleniyor. Muhalefet partileri ise ocak ayında seçim yapılması çağrısında bulunuyor.
ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinden kısa bir süre sonra, Scholz'un Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alarak erken seçim tartışmalarını alevlendirmesi, ülkede siyasi dengeleri sarstı. Reuters’a konuşan bir kaynak, Lindner'in yerine Joerg Kukies'in atanmasının planlandığını bildirdi.
MUHALEFETTEN ERKEN SEÇIM ÇAĞRISI
Başbakan Scholz, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile bir azınlık hükümeti kurmayı planlıyor ancak bu hükümetin parlamentodan güvenoyu alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Muhalefetteki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Friedrich Merz, ocak ayında seçim yapılması gerektiğini belirterek, güvenoyu beklenmeden erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise tüm partilere sorumluluk çağrısı yaparak, parlamentonun feshedilmesi halinde erken seçime gidilebileceğini belirtti.
GÖREVDEN ALMA KARARININ NEDENİ
Scholz, Christian Lindner’i bütçe konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görevden aldığını açıkladı ve "Ülkemiz için güçlü ve etkin kararlar alabilecek bir hükümete ihtiyaç var" dedi. Scholz’un bu açıklaması, ülkedeki ekonomik ve siyasi gidişatın yeniden şekillendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
HÜKÜMETTE EKONOMİK ANLAŞMAZLIKLAR
Koalisyon hükümetindeki partiler, özellikle bütçe ve ekonomik büyüme konularında anlaşmazlık yaşıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve FDP arasında süren tartışmalarda, erken seçim önerisi gündeme gelmiş ancak Scholz bu teklifi reddetmişti.
FDP lideri Lindner ve Yeşiller Partisi’nden Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in ekonomi konusundaki farklı önerileri, koalisyonda ciddi ayrışmaların olduğunu ortaya koydu.
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