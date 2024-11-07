Türkiye Almanya arasında tüm zamanların ihracat rekoru: Milyar doları aştı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 13:24

Güncelleme: 07.11.2024 - 13:24

Türkiye, Almanya'ya ekim ayında 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatına imza attı. Küresel ekonomik zorluklara rağmen, Türk ürünlerine olan talep Almanya'dan devam ediyor.

GÜÇLÜ İLİŞKİLER TİCARETİ ARTIRDI

Covid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle son dönemde dış satımda azalma yaşansa da, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ilişkiler ticaretin artmasına katkı sağladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile müzakereleri yeniden başlatma niyetini dile getirerek, ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ekim ayında Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 5,3 artarak 20,5 milyar dolara ulaştı. Almanya, 1,6 milyar dolarlık dış satımla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖN PLANDA

Almanya'ya en fazla ihracat yapılan sektörler arasında otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik-elektronik ve kimyevi maddeler öne çıkarken, fındık ve mamulleri en büyük artışı gösterdi. Ekim ayında, İstanbul'dan Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştirilirken, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara diğer iller arasında yer aldı.