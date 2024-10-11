Almanya'da şirket iflasları yüzde 25 arttı: Resesyon riski artıyor!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 14:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 14:00

Almanya'da bu yılın ilk yarısında, ekonomik durgunluk ve yüksek kredi faiz oranlarının etkisiyle iflas eden şirket sayısı 10.702'ye ulaşarak, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 24,9 artış kaydetti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin iflas başvuru verilerini duyurdu.

Verilere göre, 2023 yılı itibarıyla ülkede toplam 10.702 işletme iflas başvurusunda bulundu. Bu durum, önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. İflasların dağılımına bakıldığında, her 10 bin işletmeden 31,2'sinin iflas bildirdiği görülüyor. En yüksek iflas oranı, 10 binde 60,9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe gerçekleşirken, inşaat sektörü 10 binde 47,4 vakayla ikinci sırada yer aldı.

İflas talepleri doğrultusunda alacaklılara ödenmesi gereken toplam borç miktarı ise ilk yarıda 32,4 milyar avro olarak belirlendi. Bu rakam, 2023'ün ocak-haziran döneminde yaklaşık 13,9 milyar avro seviyesindeydi. Ayrıca, kurumsal iflasların dışında, 35.371 borçlu kişisel iflas başvurusunda bulundu ve bu sayı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,7 artış gösterdi.

Ağustos ayı itibarıyla iflas başvuruları da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artış kaydetti.

ALMAN EKONOMİSİ RESESYON RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ve yapısal değişikliklerle birlikte büyüme konusunda zorluklar yaşıyor. Yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle ekonomi yüzde 0,1 küçüldü. Almanya Merkez Bankası, üçüncü çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü de GSYH'de daha fazla düşüş olabileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülmeye devam ederse, teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, üst üste iki çeyrek boyunca GSYH'de küçülme yaşanması olarak tanımlanıyor. Almanya, 10 yıllık büyümenin ardından, 2020 yılında salgının etkisiyle resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti ise bu yıl ekonomide yüzde 0,3'lük bir büyüme öngörüyor.