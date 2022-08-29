Altın 1 ayın en düşük seviyesinde: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (7 Temmuz 2022)

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:10

Fed'in faiz artışlarının altının cazibesini azaltmasıyla fiyatlar 5. ayda da düşüşe ilerledi. Bu sene dolardaki yükseliş de altın fiyatları üzerinde baskıya neden oluyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 1.015,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.007 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.721 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA FED ETKİSİ

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, dolar endeksinin, 109,5'le Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü ifade etti.

Analistler bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 ve 1.680 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.