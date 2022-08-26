Ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan dolar ve altın tahmini: Dolar 30 lira olursa öpüp başınıza koyun!

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:55

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, resmi Youtube kanalında yayımladığı videolarla gündem olmaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisinin son 17 yılda dipleri gördüğünü ifade eden Geçer, gram altının yükselişini Dolara bağlayarak yüksek bir tahmin verdi. Geçen açıklamasında doların 60 lirayı görebileceğini iddia eden Geçer, eğer kriz döneminin yaşanmaması halimde ise yine uç bir rakam verdi.

"BU DÖNEMDE NAKİT ÖNEMLİ"

Türkiye'deki gerilim sonucu dirençlerin zorlanmaya başladığını ve bu durumun kısa sürede ekonomiye büyük zararları olacağını ifade eden Geçer, Türkiye'nin makro ekonomi alanında kötü bir durumda olduğunu söyledi. Ekonominin 17 yılda dip seviyelere çekildiğini kaydeden Geçer, bu dönemde nakitin önemli olduğunu vurguladı. Nakitte kalanlar için şanslı tanımlaması yapan Geçer, "Enflasyonun olduğu ortamlarda önce konut fiyatları yükseliyor gibi olur ama sonra bir tepe taklak oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor" dedi.

"GRAM ALTIN 2000 LİRAYAI GÖRECEK"

Dolar için yükselişlerin devam edeceğini her fırsatta dile getiren Selçuk Geçer, enflasyonun 3 haneleri görmesi sonucu yüksek bir rakamla karşı karşıya kalınacağını ifade etti. Yıl sonunda devam eden kötü politikalardan dolayı doların 60 lirayı görme ihtimalinin olacağını belirten Geçer, 1994 krizinden daha kötü bir sürece gireceğimizin de altını çizdi. Gram altın içinde yükseliş mesajı veren Geçer, "Dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"DOLAR 30 LİRA OLURSA..."

Dolar/TL kurunun şu an ki enflasyona oranının 37 lira olduğunu açıklayan Geçer, FED'in faiz kararlarına ilişkinse bir frenlemeye gideceğini belirtti. Dolardaki artışın devam edeceğini belirten Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" yorumunda bulundu.

1994 krizine vurgu yapan Geçer, o dönemlerde 8 bin liralık dolar kurunun 48 bin liraya çıktığını ve daha sonra 1 milyon 600 lira olduğunu hatırlattı.