Altın haftayı düşüşle kapattı

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:55

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 25 bin lira, en yüksek 1 milyon 34 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 26 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 583 milyon 975 bin 31,02 lira, işlem miktarı ise 3.516,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 637 milyon 982 bin 450,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli, Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: