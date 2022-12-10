Altın 2023’te yatırımcısını sevindirecek

10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:41

2022 yılını güçlü doların gölgesinde geçiren altının, 2023'te ayağa kalkması bekleniyor. Fed'in resesyon tehlikesi sonrası faiz silahını daha temkinli kullanmaya başlaması gelecek yıl içi faiz politikasının çark edeceğine yönelik beklentileri destekliyor.

Evrim Küçük Ekonomim.com'da değerli metallerin yeni yıldaki fiyatlarına ilişikin değerlendirmelerde bulundu.

Küçük'ün yazısı şu şekilde:

"2023’te Euro/dolar paritesinin 0.92 ve 1.12 bandında hareket edeceği tahmin ediliyor. Bu da altın için pozitif. Yakın vadede Fed kaynaklı baskı sürse de, yılın ilerleyen dönemlerinde Fed’in Faiz politikasından çark etmesi altına yardımcı olacak. Altının hareket etmesi beklenen seviyeler 1.920 dolar/ons ile 1.620 dolar/ ons aralığı. Altın piyasaları tarafından takip edilen merkez bankası alımlarının yeni yılda devam etmesi bekleniyor. Merkez bankalarının altın alımı bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 700 tona ulaştı. 2023'teki alımlar 2022'de görülen seviyeleri görmese bile, birçok ülkenin alımlarının pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olması bekleniyor.Bu arada ETF'lere yapılan yatırımlar tekrar artabilir. Altın için borsa yatırım fonu yatırımı 2022'de önemli ölçüde cansız geçti. 2023'te altın fiyatları yükselirse, bu durum tersine dönebilir.

GÜMÜŞE İKİ TARAFTAN DESTEK SÜRÜYOR

Gümüş bu yıl ağırlıklı olarak doların altında ezildi. Fed para politikasını değiştirinceye kadar beyaz metalin baskı hissetmesi muhtemel. Gümüşte spekülatif pozisyonlar düşük seviyelerde. Fiyatların ralli yapması ETF’lere girişi artırarak fiyatlara daha fazla destek olabilir. 20/23 için gümüş işlemlerinde beklenen fiyat aralığı ons başına 25 dolar ila 17 dolar. Gümüşe destek sadece gücünü yitiren dolardan değil, endüstriyle taraftan da gelecek. Elektronik eşyadan gelen talepte ılımlı artış beklentisi var. Bu yıl 150 milyon ons olarak gerçekleşmesi beklenen güneş enerjisi sektöründeki gümüş talebinin gelecek 12 ayda güçlü artış göstereceği tahmin ediliyor.

PLATİN, GÜNEY AFRİKA RANDI’NA PARALEL ARTIŞ GÖREBİLİR

Platin piyasasında artan tedarik izlenecek. Diğer yandan Fed’in faiz artış patikasından çıkması, doların hız kesmesi ve en büyük ihracatçı Güney Afrika’nın parası Rand’ın güçlenmesi demek. Rand değer kazanırsa, platin fiyatının da paralel şekilde yükselmesi bekleniyor. Yıl içinde beklenen fiyat hareketi ise ons başına 1.150 dolar ve 800 dolar.

Talep ve üretim tarafına bakıldığında, benzinli otomobil katalizörlerinden gelen talebin piyasada denge yaratacağı söylenebilir. Küresel otomotiv sektöründen gelen talebin yüzde 14 artarak 3.3 milyon olması bekleniyor. Endüstriyel tarafta ise talebin yüzde 3 azalması ve piyasada 400 bin ons fazla oluşması bekleniyor. Mücevher talebinde tahmin edilen düşüş oranı yüzde 7.

PALADYUMA ALTERNATİF ARANIYOR

Pahalı bir metal olan paladyumuna yerine daha ucuz alternatif arayışı talebi 2023’te baskılayacak bir faktör olarak görülüyor. Diğer taraftan 2022’deki üretim sorunlarını halledilmesi nedeniyle birincil üretiminin yüzde 3 artışla 6.7 milyon ons seviyesine çıkacağı hesaplanıyor. Rus paladyumunun da piyasaya erişiminde sıkıntı yaşanmıyor. Bu da küçük bir Pazar fazlasına yol açabilir. Paladyum fiyatlarının yeni yılda hareket etmesi beklenen fiyat bandına bakıldığında yukarıda 2.250 dolar/ons ve aşağıda 1.300 dolar/ons düzeyleri bulunuyor.

İRİDYUM HİDROJEN EKONOMİSİNDEN DESTEK ALACAK

Değerli metaller arasında en pahalılarından biri olan rodyum 2021’de ons başına 30 bin dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Fiyatlarda normalleşme sürüyor ancak yine tarihi seviyelerin üzerinde hareket ediyor. 2023'te pazarın fazla vermesi beklendiğinden fiyat tahminleri 15.500 dolar ile 9.000 dolar arasında değişmekte. Rutenyum pazarının 2023’te fazla verme yönünde hareket etmesi ve fiyatların zayıfl aması bekleniyor. Beklenen fiyat aralığı ons başına 650 dolar ile 400 dolar. İridyum ise özellikle hidrojen ekonomisinin büyümesinden destek alarak güçlenebilir. İridyum fiyatının gelecek yıl ons başına 6.500 dolar ile 3.700 dolar arasında yön arayışlarının süreceği tahmin ediliyor."