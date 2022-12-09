Altın yükselişini sürdürüyor: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (9 Aralık 2022)
Altın fiyatları ABD'de açıklanacak ve Fed'in gelecek haftaki faiz kararına ışık tutacak enflasyon verisi öncesi yükselişini sürdürdü. Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinde işlem görüyor.
Değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumunda ılımlılaşma işaretleriyle son 5 haftada yüzde 10'dan fazla yükseldi.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,09 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,08'lik yükselişin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.794 dolardan işlem görüyor.
Analistler, artan resesyon kaygılarının uzun dönem tahvil faizlerini baskılamayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davrandıklarını söyledi.
Para piyasalarında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.
Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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