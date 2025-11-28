Altın 2026’da yükselişini sürdürecek: Dev yatırım bankalarından yeni rekor tahminleri!

Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve HSBC, altının orta vadede yükseliş trendini koruyacağı konusunda ortak görüş bildirdi. Analistler, merkez bankalarının alımları, ETF talebindeki toparlanma ve Fed’in beklenen faiz indirimlerinin altını 2026’da yeni zirvelere taşıyabileceğini belirtiyor.

BANK OF AMERICA: ALTIN İÇİN GÜÇLÜ DESTEK

Bank of America analistleri, altının uzun vadeli yatırımcılar tarafından hâlâ yeterince değerlendirilmeyen bir varlık olduğunu vurguluyor. ABD’de büyüyen bütçe açıkları ve artan mali harcamaların altın fiyatları için güçlü destek sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

MORGAN STANLEY: ETF TALEBİ VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Morgan Stanley, altın ETF’lerinde son dönemde yaşanan güçlü girişlerin fiyatları desteklediğini belirtiyor. Banka, mevcut geri çekilmelerin alım fırsatı sunduğunu ve altının 2026 ortası hedefinin 4 bin 500 dolar/ons seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

DEUTSCHE BANK: YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Deutsche Bank, 2026 ortalama fiyat tahminini 4 bin dolardan 4 bin 450 dolara yükseltti. Bankaya göre yükseliş beklentisinin temel sebepleri; güçlü yatırımcı talebi, süren merkez bankası alımları ve sınırlı arz tepkisi olarak öne çıkıyor.

GOLDMAN SACHS: MERKEZ BANKALARI VE FAİZ İNDİRİMLERİ ETKİLİ

Goldman Sachs, 2026 için altın fiyat hedefini 4 bin 900 dolar/ons olarak açıkladı. Banka, merkez bankalarının agresif alımları ve Fed’in beklenen faiz indirimlerinin ralliyi tetikleyeceğini vurguluyor.

HSBC: ALTIN PORTFÖYLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ

HSBC stratejisti Rodolphe Bohn, bankanın 2026’ya kadar altın konusunda pozitif görüşünü koruduğunu belirtti. Güçlü merkez bankası alımları, artan ETF talebi ve zayıf dolar beklentisinin altının genel trendini yukarı yönlü desteklediği ifade edildi. HSBC, kısa vadede dalgalanmalar yaşanabileceğini, ancak uzun vadede altının portföyler için kritik bir araç olmaya devam edeceğini vurguluyor.