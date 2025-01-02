Altın alım satımında yeni dönem: kimlik ibrazı zorunluluğu başladı!

Kuyumcularda, belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunluluğu getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye soktuğu yeni düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeyi ve dolandırıcılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Altın alım satımında yeni dönem: kimlik ibrazı zorunluluğu başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:40

Kuyumcularda 1 Ocak 2025 itibarıyla 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeyi ve dolandırıcılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor.

185 BİN TL'Yİ AŞAN ALIM SATIMLARDA KİMLİK BEYANI ZORUNLULUĞU

Bakanlık, kuyumculara gönderdiği yazıyla, aynı kişi tarafından gün içinde yapılan tüm alım-satım işlemlerinin toplamının 185 bin TL’yi aşması durumunda kimlik beyanının yapılmasını zorunlu kıldı. Bu uygulama, altın alım-satımında şeffaflığı artırarak yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu düzenlemeyle kuyumculuk sektöründe kayıtdışı ekonomiyle mücadelede bir adım atmış oldu. Yeni uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi ve sektör oyuncuları tarafından dikkatle izleniyor.


Etiketler: #Kuyumcu #altın #alım-satım

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