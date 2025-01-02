Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

2 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2025 Perşembe, 09:31
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Ocak 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 995 TL

Çeyrek altın: 4 bin 988 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 874 TL

Ons altın: 2 bin 632 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 976 TL

Tam altın: 19 bin 648 TL

Gremse altın: 49 bin 271 TL

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