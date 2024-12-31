Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 kilogram altın fiyatı
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 3 milyon 25 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 3 milyon 137 bin 814,21 lira, işlem miktarı ise 3.326,29 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 10 milyar 21 milyon 242 bin 191,71 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ile QNB Finansbank olarak sıralandı.
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