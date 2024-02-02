Altın değerinde! 1 kilogram yeşil erik 3 gram altın ediyor

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:10

Mevsiminde olmadığı için soğuk hava depolarında sınırlı adette stoklanan yeşil erik, manav ve pazar tezgahına da adetle çıkarılıyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir manavda yeşil eriklerin tanesi 100 lira, ortalama 50 gram gelen 3 adet şeklindeki paketi 300 liradan satılıyor. 60 adedin bulunduğu ve 6 bin liradan satışa sunulan eriğin kilogram fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.

"3 ADEDİ 300 LİRA"

Tezgahındaki en değerli ürünün yeşil erik olduğunu söyleyen manav Osman Bayık, sık sık yeşil erik almak için baba adaylarının geldiğini söyledi. Kasımdan ocak ayına kadar geçen sürede eriğin fiyatının sürekli arttığını ve zor bulunan bir ürün olduğunu kaydeden Bayık, "Tane olarak satılıyor. Ortalama 1 tanesi 15- 20 gram geliyor. 3 adedi 300 lira. Geçenlerde şehir dışından bir müşterim geldi ve 3 tane aldı" dedi.

Bayık, kargoyla adreslere yeşil erik gönderdiklerini de söyledi. Anne adaylarının istekleri nedeniyle sürekli soğuk hava depolarında yeşil erik bulundurduklarını aktaran Bayık, "Kimi pahalı buluyor almıyor ama çoğunlukla da alıyorlar. 60 erik 1 kilo geliyor. 1 kilosu 6 bin lira. Herkes tane hesabıyla alıyor. Altınla yarışıyor fiyatı" diye konuştu.

"ALTIN ALSALAR DAHA KARLI"

Yeşil eriğin fiyatını yüksek bulan Hüseyin Sevinç, "Ben yemem ama hamile olanlar için alınabilir. Altın alsalar daha karlı bence. 3 gram altın daha mantıklı, eriğe bu kadar para verilmez. Eşim aşerseydi alırdım herhalde" dedi.