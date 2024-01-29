CHP'li Tanrıkulu Diyarbakır'da simit dağıttı: 'Sokaktan haberi olmayan siyasetçiler var'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:50

Güncelleme: 29.01.2024 - 13:52

AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'in kentte ziyaretlerde bulunurken simit satan bir çocukla yaşadığı diyalog ve verdiği ücret dikkat gündem olmuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP adayı Bilden’in çocuğa simit tepsisi için 100 lira vermesine gönderme yaparak Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda bir tepsi simide 600 lira ödedi. Tanrıkulu bunun ardından satıcıdan simitleri yurttaşlara dağıtmasını istedi.

Tanrıkulu, sonrasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Simit bu ülkenin icat ettiği, yoksulun, emekçinin her an ulaşıp karnını doyurduğu bir yiyecekti ama şimdi lüks hale geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yetkilileri geçmişte '5 kişilik aile sadece 3 öğün simit ve çay içse geçinemez' diyordu. Ama bugün 5 kişilik bir aile sadece simit ve çay içse, yese 3 öğün 13 bin 500 TL tutuyor. Emekli maaşı 10 bin TL. Yani simit ve çay yoksulun, emekçinin yiyeceği olmaktan çıktı. Bugün 100 TL verip bir tepsi simit almak isteyen siyasetçiler var. Sokaktan haberi olmayan, simidin fiyatından haberi olmayan siyasetçiler var. Eğer bugün için insanları simit almaya muhtaç hale getirmişse bu iktidar ondan utanmalıdır.”