Altın düştü, dolar yükseldi!

26 Kasım 2022 Cumartesi, 11:22

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,68 kazançla 4.874,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.463,53 puanı, en yüksek 4.939,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,36 artışla 4.729,45 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,52 primle 8.086,73 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,92 kazançla 4.141,28 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 15,40 artışla 5.531,86 puana yükseldi.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 43,44 ile Ege Endüstri ve Ticaret oldu. Ege Endüstri ve Ticaret’i yüzde 41,57 ile Aydem Yenilenebilir Enerji, yüzde 30,72 ile Koza Altın İşletmeleri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 24,19 ile Hektaş Ticaret, yüzde 22,36 ile Sasa Polyester Sanayi, yüzde 21,88 ile Smart Güneş Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 293 milyar 709,07 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 178 milyar 527,22 milyon lirayla Koç Holding ve 157 milyar 67,32 milyon lirayla Ford Otosan Sanayi oldu.

ALTIN VE DOLAR SON DURUM



24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 azalışla 1.049 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 kayıpla 7 bin 28 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 değer kazanarak 18,6400 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,58 artışla 19,3460 lira oldu.

Geçen hafta 22,1670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,80 kazançla 22,5670 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,68 değer kazanarak 19,6870 liradan alıcı buldu.