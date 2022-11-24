Dolar ne kadar oldu? Faiz sonrası dolarda son durum (24 Kasım 2022)

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini bugün 150 baz puan daha düşürerek yüzde 9'a indirdi. Karar sonrasında dolar/TL kurunda yatay seyir hakim.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 14:28
Dolar ne kadar oldu? Faiz sonrası dolarda son durum (24 Kasım 2022)
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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti. Faiz iki yıl sonra tek haneye inerken, Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez'in açıklamasında faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada “Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir” dendi ve aralık ayında ek faiz indirimi yapılmayacağı mesajı verildi.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan indirim bekliyordu. AA Finans ve Reuters'ın anketine katılan ekonomistler 1.5 puanlık indirim öngörmüştü.

DOLAR/TL KURU NE KADAR OLDU?

Karar sonrasında dolar/TL kuru 18.63 seviyesinde yatay seyrediyor.



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