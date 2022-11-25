Faiz indi dolar tepkisiz kaldı: Dolar ne kadar oldu? (25 Kasım 2022)

25 Kasım 2022 Cuma, 09:29

TCMB dün faiz kararını takiben bankaların toplam mevduatı içindeki TL payını en az yüzde 50'ye mümkünse yüzde 60'ın üzerine çekmeyi amaçlayan yeni adımlar da açıkladı.

TCMB ilgili değişikliği bankalara dün ilettiği yazıyla yaptı. Bankacılar açıklanan adımın bankacılık sektörün mevcut mevduat dağılımı ile yaklaşık 50 milyar TL civarında yeni komisyon olarak sektöre yansıyacağını hesapladılar.

Bankalar TL mevduat payı yüzde 50'nin altında kalırsa yüzde 8, yüzde 50-60 arasında ise yüzde 3, yüzde 60 üzerinde ise yüzde 0 oranında zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon ödeyecekler.

Bankaların ayrıca TL mevduat payının toplam içindeki payına göre tahvil karşılığı ayırma yükümlülükleri de bulunuyor.

Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar ise düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor.

Bu kapsamda en geç önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak seçime kadar piyasalar, mevcut ekonomi politikalarda anlamlı bir değişim beklemiyor. Ekonomi yönetimi politikalarda "kararlılık" mesajı veriyor.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL son 5 haftadır 18.6 etrafında yatay seyrediyor. Kur bu sabah saat 08.44'te 18.59/18.63 seviyesindeydi.

Bugün iç veri gündeminde TCMB'nin finansal istikrar raporu ve piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys's Türkiye olası değerlendirmesi takip edilecek.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 'SICAK PARA' GELİYOR

TCMB toplam rezervi geçen hafta 5.4 milyar dolar artışla 123 milyar dolara yükselirken; genel beklenti artışın Suudi Arabistan gibi ülkelerden geleceği açıklanan kaynaklar ile devam edeceği yönünde.

TCMB verilerine göre brüt döviz rezervi 18 Kasım itibarıyla 3.4 milyar dolar artışla 80 milyar dolar oldu. Altın rezervi 2 milyar dolar artışla 42.85 milyar dolara yükseldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 11 Kasım'daki 117.5 milyar dolardan geçen hafta itibarıyla 122.9 milyar dolara çıkmış oldu. Toplam rezervler en son 10 Aralık 2021'de bu seviyeye çıkmıştı.

Erdoğan hafta başında ay sonuna kadar döviz rezervinin 130 milyar doları bulacağını söylemişti.

TCMB rezervleri ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Reuters'ta bu ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

KKM’DE BİRİKEN TUTAR İLK KEZ DÜŞÜŞ KAYDETTİ

BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 18 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 9 milyar 5 milyon TL düşüşle 1 trilyon 464,9 milyar TL'ye geriledi.

Piyasalarda ayrıca KKM'nin yarısından fazlası tamamlanan Kasım ayı geri dönüşleri de takip ediliyor.