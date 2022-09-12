Altın fiyatı ne kadar oldu (12 Eylül 2022)

Çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını 6.775 liradan satılıyor

AA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:02
Altın fiyatı ne kadar oldu (12 Eylül 2022)
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.011 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.007 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.011 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.775 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.726 dolardan işlem görüyor.


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