Altın fiyatında sınırlı yükseliş: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (4 Kasım 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 984 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 975,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 984 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı iki günlük düşüşün ardından yeni günde yüzde 0,9 artışla 1.644 dolardan işlem görüyor.
Analistler, altının ons fiyatının, kritik 1.620 dolar desteğinden gelen tepki alımları ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle yükseldiğini söyledi.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti