Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman? Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimler adaylıktan çekildi?
Bu yıl birçok sanatçının adaylıktan çekilmesiyle gündeme gelen Altın Kelebek Ödül Töreni'nin tarihi ve içeriği merak edildi. Peki, Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman? Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimler adaylıktan çekildi? Altın Kelebek Ödül Töreni'nde oylama ne kadar sürecek?
1972'den beri sanat dünyasının en önemli etkinliklerinden olan Altın Kelebek Ödül Töreni, bu yıl 48. kez gerçekleşiyor. Tören bu yıl, birçok sanatçının adaylıktan çekilmesiyle gündem oldu. Törenle ilgili son durum merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...
ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
Altın Kelebek Ödül Töreni, bu sene 4 Aralık 2022'de gerçekleşecek.
ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İÇİN OYLAMALAR NE KADAR SÜRECEK?
Herkesin internet sitesi üzerinden oy kullanabildiği törende, oylamanın ikinci aşaması 26 Ekim'den 9 Kasım'a kadar devam edecek.
YILDIZI PARLAYANLAR KİMLER?
Altın Kelebek Ödül Töreni Yıldızı Parlayanlar açıklandı. Üç Kız Kardeş dizisindeki Türkan karakteriyle Özgü Kaya, Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteriyle Taro Emir Tekin, Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle Su Burcu Yazgı Coşkun, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Gizem karakteriyle Nilsu Berfin Aktaş yıldızı parlayan oyuncular olarak seçildi.
ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ'NDE KİMLER ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?
Birçok sanatçı, ''adaylık sisteminin adil olmadığı'' görüşüne dayanarak Altın Kelebek Ödül Töreni'nde adaylıktan çekildi. Adaylıktan çekilen isimler: Işın Karaca, Tan Taşçı, Işıl Yücesoy, Vahide Perçin, Özlem Türkad, Armağan Çağlayan, Şanışer, Aslı Şafak, Yeşim Salkım.
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