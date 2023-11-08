Altın fiyatları aralıksız düşüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Kasım 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:16

Altının ons fiyatı, dün 1956 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Bugün de değer kaybında hareket etmeye devam etti.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.968 dolardan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 düşüşle 1.803 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.805 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARINDA

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürüyor.

Analistler, Fed yetkililerinin yaptığı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, dünya genelinde artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.