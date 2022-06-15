Altın fiyatları da FED'in kararını bekliyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:32

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün alacağı faiz kararında büyük bir artış yapabileceğine dair artan beklentilerle dört haftanın en düşük seviyesinde işlem görüyor. Altında, Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yol haritasına dair açıklamaları bekleniyor.

Spot altın, güne 1.815 dolar civarında işlem görerek başladı.

Stagflasyon risklerine dair endişeler güvenli liman olarak görülen emtiaya bir nebze destek sağlasa da, yükselen faiz oranlarının spot altının cazibesini azaltabileceği değerlendiriliyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 11 yılın zirvesine tırmanması sonrası tahvil piyasası 40 yılın en kötü satış dalgalarından birini yaşadı. Dolar da 2020 yılından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrederken altın üzerinde baskı yaratıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginlemek için toplantı sonrası gazetecilere yapacağı açıklamada faizleri kademeli olarak artırma taahhüdünü terk edebileceği değerlendiriliyor.

Wall Street’in büyük bankalarından Goldman Sachs, JPMorgan ve Barclays toplantı sonrası 75 baz puanlık artış beklerken gerçekleşmesi durumunda bu 1994’ten bu yana en yüksek artış olacak.

“Powell’ın FOMC toplantısı sonrası karar konferansında ne kadar şahin olduğundan bağımsız olarak, doların başlıca ticaret ortaklarına karşı artan faiz farkı, kısa vadede altın için hayatı zorlaştıracak” diyen Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “1800 dolar seviyesinin kırılması 1765 dolar bölgesine kadar yeni bir destek görülmeden inilmesine neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.